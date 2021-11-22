اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:37 م
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أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بسعر 3.5 جنيه

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بسعر 3.5 جنيه الخضروات والفواكه - أرشيفية
‎كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس بـ8.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض بـ5 جنيهات.
‎‏‎-البسلة بـ10 جنيهات.
‎-البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه.
‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات .
‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات.
‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
‎‏‎الباذنجان العروس بـ6 جنيهات.
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان بـ18 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
‎- الجوافة بـ9 جنيهات.
‎- بلح بارحى بـ34 جنيها.
‎- البسلة بـ10جنيهات.
‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
‎‎‏‎تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
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أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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