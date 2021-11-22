أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بسعر 3.5 جنيه

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس بـ8.5 جنيه.
- البصل الأبيض بـ5 جنيهات.
-البسلة بـ10 جنيهات.
-البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه.
- الكوسة بـ 6 جنيهات .
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
الباذنجان العروس بـ6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه
- الفلفل الألوان بـ18 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة بـ9 جنيهات.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- البسلة بـ10جنيهات.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
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