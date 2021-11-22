وفرضت أستراليا قيودا كبيرة على دخول الأجانب منذ مارس 2020 في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن يوم الأحد تمكنت البلاد من تحصين 85 في المائة من سكانها الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا وأكثر بجرعتين من لقاح "كوفيد-19".

وقال موريسون للصحفيين في كانبيرا- حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو): "إن عودة العمال المهرة والطلاب إلى أستراليا هي علامة فارقة في طريق عودتنا"، حيث تتطلع الحكومة إلى تعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد من الوباء.

واعتبارا من الأول من ديسمبر، لن يحتاج الطلاب الملقحون بالكامل والعمال المهرة وحاملو التأشيرات إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء من حظر السفر الدولي، وسيتم الترحيب أيضا بالسياح الملقحين من اليابان وكوريا الجنوبية.

