وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين - أن البرهان تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من أبو الغيط، هنأه فيه بتوقيع الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، والذي يمهد الطريق نحو تنفيذ مسار الانتقال الديمقراطي.

وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن يسهم الاتفاق السياسي في استكمال عملية الانتقال في السودان ويحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.