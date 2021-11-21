845 طالبا تقدموا للترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس

كتب ــ محمود راغب

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس، عن تقدم 845 طالبا وطالبة بجميع كليات الجامعة من الراغبين فى الترشح لخوض انتخابات اتحادات الطلاب بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعى 2021 / 2022.

وتم فتح أبواب اللجان بجميع كليات الجامعة للطلاب الراغبين في الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة فى التاسعة من صباح الخميس 18 من نوفمبر وسط إجراءات احترازية مشددة مع تقديم الطلاب الراغبين في الترشح ما يفيد حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كشرط رئيسي للترشح.

وشددت الجامعة، ضرورة أن يمارس الطلاب العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لافتة إلى أن خوض الطلاب للتجربة الانتخابية داخل الجامعة تصقل شخصيتهم وتثقفهم سياسيا وتؤهلهم لخوض الحياة خارج الجامعة وممارسة العمل العام لخدمة المجتمع و الوطن ككل.

يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية تباشر أعمالها برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و المشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من، الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسئول الاتصال بالجامعة و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و محمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.