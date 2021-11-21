12 طبيبا من 4 جامعات مصرية لإجراء العمليات والكشف بالمجان بمستشفى العريش العام

بدأ 12 طبيبا من الجامعات المصرية، خدمة توقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان بمستشفى العريش العام، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأعلنت صحة شمال سيناء أن 12 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية استقبلتهم مستشفى العريش اليوم وهم فى تخصص جراحة مخ وأعصاب الدكتور عمر محمد سعيد، الدكتور أحمد عمرو عبد الحفيظ، وفى تخصص التخدير الدكتور محمود أشرف رشاد، وفى تخصص جراحة أوعية دموية الدكتور أحمد سمير حسنى، وفى تخصص جراحة قلب وصدر الدكتور عمرو حسن منصور، والدكتور أحمد علوان محمد.

وفى تخصص جراحة عامة الدكتور هانى محمد حسن حسين، الدكتور حاتم محمد عبد المنعم فرج، وفى تخصص جراحة عظام الدكتور سعد أحمد سعد.

وفى تخصص جراحة تجميل الدكتور أحمد أبو هاشم عزب، وفى تخصص كبد وجهاز هضمى الدكتور نجلاء عاطف رياض وفى تخصص أشعة الدكتور يوسف محمد نعيم.

ويقوم الأطباء بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من حتى الجمعة المقبلة، وسبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.