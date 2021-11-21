اليوم السابع
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​​دعاء ال​برق والرعد.. ​"سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"

الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:17 ص
​​دعاء ال​برق والرعد.. ​"سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته" برق ورعد
​كتب - إسماعيل رفعت

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تشهد العديد من محافظات الجمهورية سقوط أمطار، مع استمرار موجة الطقس السيئ، والتي تستمر وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وقد صاحب هذه الأمطار الرعد والبرق.

وهناك العديد من الأدعية النبوية الصحيحة حول ظاهرتى الرعد والبرق، حيث جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره، وعن ابن عباس رضى الله عنه " الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله ". 

وعن أدعية الرعد عن عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه - موقوفاً عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض"

 
و جاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: " اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ".- رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: { أو كصيبٍ من السماء } .
 
 
وكانت قد شهدت جميع القطاعات والوزرات، خاصة الخدمية منها، حالة من الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها عدة محافظات، حيث تم تعطيل الدراسة فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وكفر الشيخ والإسكندرية ودمياط ومطروح والمنوفية والبحيرة، كما أعلنت عدة وزرات حالة الطوارئ على رأسها وزارة التنمية المحلية والصحة والكهرباء.

 


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