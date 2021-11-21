وكيل تعليم بنى سويف: فتح باب التقديم لشغل وظيفة مدير عام الخدمات بالمديرية

بنى سويف هانى فتحي

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مدير عام الخدمات بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف بداية من اليوم الأحد 21/11/2021 وتنتهى الأثنين 20/12/2021، مشيرا إلى انه يتم تقديم الطلب بصفة شخصية بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بديوان عام المحافظة.

وأضاف شحاتة، فى بيان له، أن من شروط شغل الوظيفة الحصول على مؤهل عالى تربوى أو مؤهل عالى مناسب ودورات متقدمة فى مجال الإدارة والقيادة والالمام باللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى وأن يكون المتقدم قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل فى المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء 17 عاما على الأقل تتفق بطبيعة عمل الوظيفة وألا يكون محالا للمحاكم التأديبية أو الجنائية مع تقديم مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم لها.

وأشار شحاتة، إلى أن من يرغب فى التقدم لشغل الوظيفة يرفق بالطلب المستندات المعلن عنها بالمديرية وديوان عام المحافظة والإدارات التعليمية وعلى موقع المديرية وصفحات الإدارات التعليمية.