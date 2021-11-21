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وصول شجرة الكريسماس إلى واشنطن استعدادا لأعياد الميلاد.. صورة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:00 م
وصول شجرة الكريسماس إلى واشنطن استعدادا لأعياد الميلاد.. صورة شجرة عيد الميلاد
كتب محمد جمال

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وصلت شجرة الكريسماس فى الكابيتول الأمريكية إلى واشنطن تزامنا مع موسم العطلات، وقال المهندس المعمارى لمبنى الكابيتول بريت بلانتون: "نحن سعداء بوجود شجرة عيد الميلاد الجميلة التي يمكن لجميع سكان كاليفورنيا ، وبصراحة ، جميع الأمريكيين أن يفخروا بها"، حسبما ذكرت "اى بى سى نيوز".
 
وصول شجرة عيد الميلاد
وصول شجرة عيد الميلاد
 
شجرة هذا العام عبارة عن تنوب أبيض يبلغ ارتفاعه 84 قدمًا، وخلال الأيام القليلة المقبلة ، من المتوقع أن يتم تزيين الشجرة بمصابيح LED وزخارف مصنوعة في مجتمعات كاليفورنيا المختلفة.
 
كريمساس
 
يذكرأن، بدأ تقليد شجرة الكابيتول الأمريكية في عام 1964 عندما وضع رئيس مجلس النواب آنذاك جون دبليو ماكورماك ، دي ماساتشوستس ، شجرة حية في حديقة الكابيتول.
 
عاشت الشجرة لبضع سنوات قبل أن تستسلم للرياح وتلف الجذور.
 
من أجل الحفاظ على التقليد على قيد الحياة ، في عام 1970 طلب المهندس المعماري لمبنى الكابيتول من دائرة الغابات الأمريكية توفير شجرة عيد الميلاد ومنذ ذلك الحين ، يتم اختيار غابة وطنية مختلفة كل عام لتوفير "شجرة الشعب".
 
من المتوقع أن يتم حفل الإضاءة في أوائل ديسمبر مع مهندسة الكابيتول ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

شجرة الكريسماس

واشنطن

أمريكا

شجرة عيد الميلاد

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