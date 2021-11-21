وزير عراقى يكشف عن قانون أمريكى يجرم الإتجار فى الآثار العراقية

أ.ش.أ

كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قانونا يمنع ويجرم الإتجار بالآثار العراقية، في حين يستعد المتحف الوطني لعرض القطع الأثرية الـ17 ألفا التي استعيدت منها.

وقال ناظم حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، "تم استعادة 17 ألف قطعة أثرية أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أمريكا مع وفد حكومي في يوليو الماضي، وهذه القطع على الأغلب كانت ألواح طينية مكتوبة بالمسمارية وتعد فريدة من نوعها، مؤكدا أن استرداد هذه القطع جاء نتيجة جهد متواصل من فريق من الوزارة وهيئة الآثار والتراث ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في واشنطن، فضلا عن الدعم الذي حصل عليه العراق من وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين بمواجهة عمليات التهريب والسرقة بإصدار قانون يمنع ويجرم الاتجار بالآثار العراقية.