اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:45 م
أكرم القصاص
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وزير عراقى يكشف عن قانون أمريكى يجرم الإتجار فى الآثار العراقية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:45 م
وزير عراقى يكشف عن قانون أمريكى يجرم الإتجار فى الآثار العراقية آثار عراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قانونا يمنع ويجرم الإتجار بالآثار العراقية، في حين يستعد المتحف الوطني لعرض القطع الأثرية الـ17 ألفا التي استعيدت منها.

وقال ناظم حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، "تم استعادة 17 ألف قطعة أثرية أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أمريكا مع وفد حكومي في يوليو الماضي، وهذه القطع على الأغلب كانت ألواح طينية مكتوبة بالمسمارية وتعد فريدة من نوعها، مؤكدا أن استرداد هذه القطع جاء نتيجة جهد متواصل من فريق من الوزارة وهيئة الآثار والتراث ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في واشنطن، فضلا عن الدعم الذي حصل عليه العراق من وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين بمواجهة عمليات التهريب والسرقة بإصدار قانون يمنع ويجرم الاتجار بالآثار العراقية.

 


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