اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الصحة البريطانى: لن نفرض تطعيما إلزاميا على غرار النمسا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 08:12 م
وزير الصحة البريطانى: لن نفرض تطعيما إلزاميا على غرار النمسا وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد
أ ش أ

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قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنه لن يقبل أبدا بوجود تطعيم إلزامي ضد كوفيد-19 في المملكة المتحدة.


وردا على سؤال في لقاء تليفزيوني حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستحذو حذو النمسا في جعل التطعيم إلزاميا، أجاب جاويد بالنفي.


وأضاف: "نحن محظوظون في هذا البلد، على الرغم من ترددنا في تلقي اللقاحات، فهو أقل بكثير من البلدان الأخرى في أوروبا"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.


ووفقا للصحيفة، أشار جاويد قال جافيد أيضا إلى أن إنجلترا ملتزمة "بحزم" بالخطة الحالية (الخطة أ) للتعامل مع كوفيد، وأضاف أنه لا يرجح الانتقال إلى الخطة البديلة (الخطة ب) التي تتضمن العمل من المنزل وجوازات خاصة بالتطعيم والأقنعة الإلزامية.


وتأتي تصريحات جاويد في وقت تم فيه إبلاغ من تزيد أعمارهم عن 40 عاما في بريطانيا بإمكانية حجز الجرعات المعززة الخاصة بهم اعتبارا من غدا الاثنين، كما سيكون بمقدور المراهقين في عمر 16 و17 عاما حجز جرعة اللقاح الثانية.


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