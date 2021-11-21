وزير الخارجية يستقبل غدا المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن بمقر الوزارة

كتب أحمد جمعة

يستقبل سامح شكري وزيـر الخارجية، غدا الاثنين، هانس جروندبرج، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، وذلك بحسب ما أكدته وزارة الخارجية في بيان صحفى قبل قليل.

في سياق آخر، وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، حكومته بمضاعفة الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية، للنازحين والمهجرين جراء التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي، خاصة في محافظتي مأرب والحديدة.

وأكد عبد الملك ـ خلال ترؤسه السبت في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين - ضرورة وضع رؤية شاملة لإدارة العمل الإنساني وتنسيق الجهود المشتركة في هذا الجانب، مطالبا بضرورة أن تساند المنظمات الأمميــة والدوليــة الجهود الحكومية لتقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيـف مـن معاناتهـم.

ونقلت قناة اليمن الفضائية عن عبد الملك قوله إن المجتمع الدولي عليه أن يمارس الضغط على مليشيا الحوثي لوقف هجماتها المستمرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة على المدنيين والنازحين في مأرب، وما تمارسه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين في الحديدة.