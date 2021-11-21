وزير الخارجية الأردنى يؤكد أن بلاده تدعم أمن العراق واستقراره

أ.ش.أ

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفديّ اليوم الأحد، أن بلاده تدعم أمن العراق واستقراره.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على هامش أعمال قمة الأمن الإقليميّ "حوار المنامة 17".

وأشاد الجانبان وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، بالتطور النوعيّ الذي تشهده العلاقات الثنائيّة بين العراق والأردن في سائر المجالات، وتبادلا الرؤى والأفكار حول مُختلف الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، كما تناولا سُبُل تعزيز أطر التعاون الثنائيّ على مُختلف الأصعدة.