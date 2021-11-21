اليوم السابع
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وزير الخارجية الأردنى يؤكد أن بلاده تدعم أمن العراق واستقراره

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:22 م
وزير الخارجية الأردنى يؤكد أن بلاده تدعم أمن العراق واستقراره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفديّ اليوم الأحد، أن بلاده تدعم أمن العراق واستقراره.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على هامش أعمال قمة الأمن الإقليميّ "حوار المنامة 17".

وأشاد الجانبان وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، بالتطور النوعيّ الذي تشهده العلاقات الثنائيّة بين العراق والأردن في سائر المجالات، وتبادلا الرؤى والأفكار حول مُختلف الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، كما تناولا سُبُل تعزيز أطر التعاون الثنائيّ على مُختلف الأصعدة.

 


الاردن

العراق

أيمن الصفدى

فؤاد حسين

الخارجية العراقية

حوار المنامة 17

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