ورشة تأهيل طلبة الألسن والفنون الجميلة الخريجين بجامعة الأقصر لسوق العمل

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت جامعة الأقصر تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والدكتور ربيع سلامة، عميد الكلية، وبإشراف وحدة متابعة الخريجين بكلية الألسن فى جامعة الأقصر، التابعة لقطاع شؤن البيئة وخدمة المجتمع، ورشة عمل تحت عنوان "المهارات الأساسية لتأهيل الخريجين لسوق العمل، أدارتها الدكتورة رشا يوسف، مدرس الأدب الأمريكي ومدير مشروعات قطاع الصعيد للتدريب، وذلك بحضور الدكتور محمود النوبي، وكيل الكلية للدراسات العليا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وخريجى الكلية وطلاب الفرق النهائية.

وشملت الورشة عدة موضوعات منها مهارات التواصل و طرق اجتياز المقابلة الشخصية وأساليب البحث عن وظيفة مناسبة، حيث أوضح الدكتور صلاح ابوالحسن، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس الوحدة، أن ورشة العمل تهدف إلى التدريب الميداني من أجل الاستعداد لسوق العمل مع توفير أكبر قدر من الفرص لطلاب كلية الألسن، من أجل التعرف على اهم متطلبات سوق العمل المتغير والذى يناسب طبيعة دراسة خريج الكلية.

وأشارت الدكتورة أسماء صلاح، مدير وحدة متابعة الخريجين، إلى أن الكلية تعمل على رفع القدرات الفنية والمهارية للخريجين، والحرص على متابعة التطور والتدرج الوظيفى لأبناء الكلية، من أجل تعزيز سمعة جامعة الأقصر على صعيد المحافل الدولية، وخلق روح الولاء والانتماء للجامعة، والتأكيد على روح التعاون والانسجام بين فريق العمل، والذي يضم كلا من الدكتورة ريهام شكري، والدكتورة لميس حسن، والدكتورة أروى أحمد، والدكتورة مشيرة محمود.

وفى نفس السياق واصلت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، عقد الندوات التثقيفية بشأن مشاركة طلاب الجامعة بمشروع محو الأمية، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، في إطار توجيهات القيادة السياسية، ضمن خطتها لتنفيذ حياة كريمة لكل المواطنين، وعقدت الندوة التثقيفية بكلية الفنون الجميلة، بمشاركة الدكتور احمد محيي حمزة، عميد الكلية، وخالد محمد شمس الدين مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر، ومنتصر السعيد منسق عام الجامعة لمشروع محو الأمية، بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة، أن هذه الندوات التثقيفية التي يجرى عقدها بكليات الجامعة، تستهدف تفعيل مشاركة الطلاب والطالبات بمشروع محو الأمية، وتعريفهم بقواعد المشاركة، وللرد على كافة تساؤلاتهم تيسيرًا عليهم لإزالة أية معوقات قد تواجههم خلال تنفيذ المشروع.

وكشف مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر، أن كل كلية بها منسق للمشروع، مهمته الرد على كافة الاستفسارات لدى الطلاب، ومساعدتهم في تنفيذ الخطة، مؤكدًا أنه تم توفير كافة المستلزمات الخاصة بالدارسين، يشار إلى أن الطلاب المشاركين في مشروع محو الأمية بجامعة الأقصر، يحصلون على مكافأة مالية من الجامعة قدرها 50 جنيهاً لكل طالب عن كل دارس ناجح، بالإضافة لمكافأة هيئة تعليم الكبار بحصول الطالب على 250 جنيهاً عن كل دارس ناجح، ليصبح إجمالي مايتقاضاه الطالب 300 جنيه عن كل دارس ناجح " يتمكن من محو أميته".



جامعة الأقصر تدعم طلبة الألسن والفنون الجميلة



ندوة تثقيفية حول مشاركة طلاب الجامعة بمشروع محو الأمية بالفنون الجميلة