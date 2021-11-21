نيوزويك: ترامب يلمح مجددا للترشح للرئاسة واستطلاعات تظهر تفوقه على بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

قدم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب تلميحا قويا بأنه يخطط لخوض حملة جديدة للترشح لسباق البيت الأبيض فى 2024، فى الوقت الذى أظهرت فيه العديد من استطلاعات الرأى أنه سيهزم بايدن لو فعل، بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.

وكانت الموافقة على أداء بايدن قد تراجعت فى الأشهر الأخيرة بعد أشهر من توليه المنصب فى يناير الماضى بنسبة تأييد بلغت أكثر من 50%. وكانت العديد من الأزمات قد أغرقت إدارة بايدن على مدار العام الماضى، وأظهرت أحدث الاستطلاعات أن ترامب سيهزم الرئيس الحالى لو أجريت انتخابات الرئاسة اليوم.

وخلال مقابلة مع فوكس نيوز، سئل ترامب عن خططه السياسية المستقبلية، وسألته المذيعة لورا إنجراهام: "سيدى الرئيس هل أنت الذى سينقذ البلاد بعد بايدن". ليرد ترامب قائما: حسنا دعينى أضع الأمر بهذه الطريقة، أنا أحب بلدى وأعتقد أن كثير من الناس سيكونون سعداء للغاية.

وبعد المقابلة، قامت المتحدثة الرسمية باسم ترامب ليز هارينجنون بنشر تصريحاته عبر تويتر أيضا.

وكان ترامب قد أثار خلال خطاب له فى فبراير الماضى إمكانية أن يتحدى بايدن فى سباق عام 2024، وقال: تعلمون أنهم خسروا لتوهم البيت الأبيض، وربما أقرر حتى هزيمتهم لمرة ثالثة، مروجا لمزاعم إجراء تزوير فى الانتخابات لصالح بايدن.

وكان العديد من حلفاء ترامب، من بينهم مستشاريه السابقين جاسون ميلر وستيفين بانون، قد قالوا مرارا إنهم يعتقدون أنه سيترشح مجددا فى الانتخابات المقبلة. وقال ميلر فى أكتوبر الماضى إنه يعتقد فى النهاية أن ترامب سيترشح مرة أخرى فى سباق 2024، أو على الأقل هذا ما يأمله.