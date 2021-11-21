نقابة العاملين بالطباعة: انتهاء تحديث بيانات جميع اللجان استعدادا للانتخابات

كتبت ـ آية دعبس

قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن كافة اللجان النقابية على مستوى الجمهورية قد انتهت من تحديث بيانات أعضائها، بنسبة 100%، ضمن منظومة تحديث قواعد البيانات الموحدة علي المستوى القومى لكافة المنظمات النقابية العمالية لدى وزارة القوى العاملة، تمهيدا لانتخابات النقابات العمالية للدورة المقبلة "2022-2026 ".

وأوضح البدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أنه تم إعداد النقابة لمؤتمر نهاية العام الجارى بحضور ممثلين عن كافة اللجان النقابية، لشرح كل ما يخص العملية الانتخابية، وكيفية الترشح والأوراق اللازمة لذلك، وإدارة العملية الانتخابية، المقرر عقدها فى منتصف العام المقبل، فضلا عن الضمانات لنزاهة وحيادية الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه دعوة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة كافة مراحل الانتخابات، داخل لجان النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام في مراحل العملية الانتخابية.

كان قد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الانتخابات النقابية العمالية ستتم في موعدها المحدد وفقا للقانون في منتصف العام المقبل 2022، مؤكد أنه لا يوجد أي نية للتأجيل، مشددا علي أن الوزارة لا تتدخل فى العمل النقابى، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، حيث إن ترك التنظيم الإدارى دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا فى الجهة الإدارية المشرفة عليها، موضحا أنه وفقا للائحة يتم تحديث البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي كل عام، مشيرا إلى أن عدد اللجان النقابية يبلغ 1957 لجنة، بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 257 لجنة.