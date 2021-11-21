نشوب حريق بقاعة أفراح فى بولاق الدكرور والحماية المدنية تسيطر على النيران

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بقاعة أفراح بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من محاصرة الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بقاعة أفراح بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق اشتعل بمحتويات قاعة الأفراح، فتم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتداداها للعقارات المجاورة دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتقدم الإدارة العامة للحماية المدنية العديد من الإرشادات للوقاية من الحرائق فى الشتاء، ومنها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله

-اقطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة

-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام