ندوة بصالون الإسماعيلية الثقافي حول تمكين المرأة المصرية الأربعاء

الإسماعيلية – السيد فلاح

يستضيف صالون الإسماعيلية الثقافي في السابعة مساء الأربعاء المقبل، بقصر ثقافة الإسماعيلية النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ ويهدف إلى حوار حول 7 سنوات من تمكين المرأة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، نظمت الصالون الثقافي الشهري بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لرفع الوعي الثقافي والفني وسياسات الدولة التنموية.

من ناحية أخرى تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة دوراتها التدريبة لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء للعاملين بالهيئة، حيث افتتحت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، الورشة التدريبية "فني خشبة مسرح.. ميكانيست مسرح" لأحد عشر مشاركًا من العاملين بفرعى ثقافة الإسماعيلية والبحيرة والتى تقام فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ نوفمبر الحالى والمنفذ بثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل، بحضور كل من جيهان دياب مدير عام تنفيذ البرامج بالمركزية لإعداد القادة، ابتسام فريد مدير عام إقليم القناة وسيناء، وتكمن أهمية هذه الورشة فى المسرح الحديث حيث شهد في العقود الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا، وكانت أولى محاضرات الورشة حول مبادئ ومفاهيم المسرح وأهمية التكنولوجيا على فنون الرؤية حاضرها كل من المهندس محمد هاشم، والمهندس شريف البرعي، حيث تناولا المفاهيم الرئيسية للمسرح ووظائف الإضاءة المسرحية وملحقاتها والاستخدام الأمثل لها والطرق السلمية والآمنة لعملها.