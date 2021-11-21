نجلاء المنقوش تبحث مع وزير خارجية سويسرا الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر بليبيا

كتب أحمد جمعة

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى فى حكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، وزير خارجية الاتحاد السويسر إجنازيو كاسيس، والوفد المرافق له، ورحبت الوزيرة الليبية فى مستهل اللقاء بنظيرها وزير الخارجية السويسرى مشيدة بدور سويسرا المهم من خلال رعايتها للعديد من الاتفاقات الليبية - الليبية واحتضانها لها وعلى رأسها "الحوار السياسى الليبى".

وأكدت وزارة الخارجية الليبية فى بيان لها أنه تم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين بحيث تشمل جميع المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما تمت مناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة فى 24 ديسمبر المقبل وأهمية تحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي، وذلك فى إطار مخرجات برلين 1 و 2، ومؤتمر استقرار ليبيا الذى احتضنته طرابلس خلال شهر أكتوبر الماضى وصولا إلى مؤتمر باريس .

ومن جهته عبر وزير خارجية الاتحاد السويسرى عن دعم بلاده الكامل لليبيا واستقرارها.