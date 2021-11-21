اليوم السابع
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ميناء الإسكندرية يستقبل سفراء من 16 دولة أفريقية وآسيوية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:19 م
ميناء الإسكندرية يستقبل سفراء من 16 دولة أفريقية وآسيوية سفراء فى زيارة ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم السبت، عددا من السفراء والوفود الدبلوماسية المعتمدة لعدد 16 دولة أفريقية وأسيوية، تأتى هذه الزيارة فى ظل توجه وزارة النقل نحو دعم وتعزيز اواصر التعاون الدولى مع الدول الصديقة وكذا توجه القيادة السياسية نحو ترسيخ دور جمهورية مصر العربية الإقليمى والدولي.

ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية - على ضرورة إبراز الدور الاستراتيجى لميناء الإسكندرية ودورها الحيوى فى حركة التجارة الدولية فى ظل ما شهدته وما تشهده حاليا من تطويرات فى مجالات الطاقات الاستيعابية والتشغيلية.

وقد قامت الوفود الدبلوماسية بالإطلاع على تاريخ ومقومات وإمكانيات هيئة ميناء الإسكندرية وما يتوافر بها من خدمات متطورة وفرص استثمارية ضخمة، كما قامت الوفود بإجراء زيارة ميدانية إلى مواقع المشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها لمعاينة حجم الإنجازات التطويرية على أرض الواقع.


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