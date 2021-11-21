مياه سوهاج تبدأ خطوات تطبيق برنامج ساب لميكنة العمليات المالية .. صور

سوهاج محمود مقبول

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا لبدأ خطوات تطبيق البرنامج الإلكترونى ساب "SAP" والذى يتم تمويله من برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه جارى البدأ فى تنفيذ البرنامج بما يتوافق مع طبيعة عمل الشركة والقطاعات المذمع التطبيق بها لتحقيق اقصى استفادة ممكنة وذلك بهدف التحول الرقمى ورفع كفاءة الأداء.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن الشركة تسعى إلى التحول الرقمى وميكنة جميع العمليات المالية والموارد البشرية والمخزنية لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى جميع الأعمال الخاصة بالشركة للحصول على تقارير وبيانات دقيقة فى اسرع وقت وباقل جهد.

ومن الجدير بالذكر، أنه حضر الاجتماع مسئولى قطاع الموارد البشرية والقطاع المالى وتكنولوجيا ونظم المعلومات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ومسئولى المكتب الاستشارى تترا تك ومسئولى شركة فايبر مصر لوضع برنامج زمنى لتنفيذ البرنامج تمهيداً لتفعيله والعمل به.



مياه سوهاج تبدأ خطوات تطبيق برنامج ساب لميكنة العمليات المالية



مياه سوهاج تبدأ خطوات تطبيق برنامج ساب لميكنة العمليات المالية



مياه سوهاج تبدأ خطوات تطبيق برنامج ساب لميكنة العمليات المالية (4)



مياه سوهاج تبدأ خطوات تطبيق برنامج ساب لميكنة العمليات المالية (5)