مياه الفيوم: صيانة وقائية داخل خطوط الصرف الصحى بالمحافظة

الفيوم رباب الجالى

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن الشركة اتخذت عدة إجراءات وتدابير وقائية واحترازية تحسبا لهطول أمطار غزيرة فى أى وقت نتيجة الطقس السيئ والذى تنبأت به هيئة الأرصاد الجوية خلال هذه الأيام وذلك متمثلا فى قطاع الصرف الصحى داخل مراكز المحافظة.

حيث تم رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعداد لمواجهه أى أمطار تهطل على المحافظة من شد بلف وتطهير للخطوط والغرف والمطابق عن طريق الفاكيوم والنافورى وملس الخطوط وإزالة الرواسب والتأكد من جاهزية المولدات والمحولات الكهربائية والطلمبات للعمل فى حالة الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى وجاهزية محطات المعالجة والروافع وذلك لاستيعاب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار داخل الخطوط والمحطات.

وأضاف أنه تم منع الاجازات بين العاملين والفنيين والسائقين بقطاع الصرف الصحى والتأكد من تواجدهم داخل مقار عملهم على مدار الأربع والعشرين ساعة بجانب وضع المعدات والأجهزة والأدوات تحت أهبه الاستعداد وإنشاء غرفة عمليات للطوارئ تم ربطها بالخط الساخن 125 ومتابعة ما يتم نشره من أماكن تجمعات مياه الأمطار على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل التوجه فورا لشفطها وكسحه.