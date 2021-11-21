مقتل ثلاثة عمال مناجم جراء هجوم مسلح جنوب غربى باكستان

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قُتل ثلاثة عمال باكسانيين إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون، اليوم الأحد، في منطقة شاهراج بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.



وأوضحت الشرطة الباكستانية- في بيان، أوردته صحيفة (ذا إكسبرس تربيون) الباكستانية، اليوم- أن العمال الثلاثة كانوا يعملون في منجم للفحم الحجري بالمنطقة، مضيفة أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث لجمع الأدلة، وبدأت في البحث عن العناصر التي نفذت الهجوم.



وأضافت الشرطة أنه تم نقل جثث الضحايا إلى المستشفى الحكومي القريب، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.