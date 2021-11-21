مفوضية الانتخابات الليبية: عدد المترشحين لـ"الرئاسة" يصل إلى 61 مرشحا

كتب أحمد جمعة

ارتفع عدد المترشحين الذين تقدموا رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية أمام الإدارات الثلاث في المفوضية العليا للانتخابات حتى مساء اليوم الأحد لـ61 مرشحا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر بمفوضية، أن المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تقدموا رسميا منذ فتح باب القبول حتى مساء اليوم الأحد هم حسب ترتيب تقديم الطلبات هم ( عبد الحكيم على بعيو - سيف الإسلام معمر القذافي - أسعد محسن زهيو - فيضان عياد حمزة - السنوسي عبد السلام السنوسي- محمد أحمد المزوغي - عبد الله أحمد ناكر- فتحي حمد بن شتوان - خليفة بلقاسم حفتر- عبد الحكيم ضو زامونه - علي زيدان - محمد أحمد الشريف - محمد علي الشريف - عارف علي النايض - أحمد عمر معيتيق -عثمان عبدالجليل -عبد السلام يونس رحيل- فتحي باشاغا- محمد خالد الغويل- مروان عميش - عبد الحكيم أكشيم - إسماعيل الشتيوي - أسامة خير الله محمد- عقيلة صالح- ضوء عبدالله أبو ضاوية- على بشير الزويك- بشير صالح الشرقاوي - المبروك محمد أبوعميد- عبدالمجيد سيف النصر- محمد الهادي الحتواش – خليفة صالح سعيد محمد – بوسيف اطوير بوسيف على - محمد عبد اللطيف المنتصر – عبد العزيز عبد الحميد الخوجة – عبد الحافظ عبد الحميد قدور - مصطفى على المجدوب - عبد الرحيم المبروك حلوم ) .

كما تقدم كل من المترشحين (عبد الوهاب أبوبكر ميلاد - محمد عبد السلام الجديدي - عمر الحاسي - الشريف الوافي - عثمان محمد النكاع - حمد حسن بورويق - إبراهيم عريبي - عادل محمد اللافي - حاتم الكور - علي العيساوي- يوسف شاكونا - خليفة الغويل - نوري أبو سهمين - خالد شكشك - منير ساسي خليفة - أنور العاشوري - عادل الزروق -عبد الهادي الحويج - محمود خليفه التليسي - منير ساسي خليفة - أسامة عبد المجيد طليش - عبد السلام محمد خميس - عبد الحميد الدبيبة - مصدق حبرارة).

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أوضحت أن قبول ملفات وطلبات المترشحين للرئاسة هو قبول مبدئي وليس نهائيا.