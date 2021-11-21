مفوضية الانتخابات الليبية تتسلم أوراق ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية

كتب أحمد جمعة

تقدم ثلاثة مرشحين ليبيين بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية، اليوم الأحد، لدى مكتب مفوضية الانتخابات في طرابلس وهم عبد العزيز الخوجة، محمد المنتصر، حافظ قدور، وقبلت المفوضية أوراقهم بشكل مبدئى لحين التحقق من مدى انطباق شروط الترشح عليهم وفق القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، ضرورة أن يتوجه الشعب الليبي نحو صناديق الاقتراع، وذلك لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والمصالحة الشاملة في ليبيا .

وقال المريمي في تصريحات صحفية، "إن غالبية الشعب الليبي تريد الانتخابات، وتؤيد القوانين الانتخابية، وشعبنا له تجربة كبيرة خلال السنوات الماضية، وعرف أن الاحتكام إلى السلاح والتمرد لا يجدي نفعا، نحن أمامنا 24 شخصية مترشحة، والأمر متروك الآن للشعب الليبي ليختار الشخصية المناسبة له في هذه المرحلة لتقود البلاد وتأخذها إلى طريق الاستقرار وتطبيق القانون".

يذكر أن البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا قد أكد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وإنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا بليبيا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي، مشيدا بالتزام المجلس الرئاسي الانتقالي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في ليبيا بضمان إنجاح عملية الانتقال السياسي عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021 وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية.