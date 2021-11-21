مفتى لبنان: علينا ترميم العلاقات مع الأشقاء العرب حتى تستقيم الأمور

وكالات

قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الأحد، إن ذكرى الاستقلال هذا العام تأتي ولبنان وشعبه يعيش في حالة ألم وحرمان ومأساة معيشية لا مثيل لها في تاريخه، رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة ورئيسها حتى الآن في وجه العواصف التي تعتريه من كل حدب وصوب.

وأكد دريان، أنه لا يمكن أن تستقيم الأمور في لبنان إلا تحت سقف انعقاد جلسة لمجلس الوزراء والالتزام بالدستور والنظام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ترتيب وترميم العلاقات مع الأشقاء العرب وخاصة السعودية ودول الخليج العربي، وإلا سيبقى الوطن خارج الحضن العربي وهذا مما يؤثر سلبًا على الوطن والمواطن.