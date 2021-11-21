معدات وسيارات مجلس مدينة مطروح تواصل رفع تجمعات مياه الأمطار

مطروح - حسن مشالي

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، أن جهود مجلس المدينة متواصلة، لليوم الثاني علي التوالي، لرفع تجمعات وتراكمات مياه الأمطار، من منطقة الكيلو 1 حتى الكيلو 7 بمدخل المدينة، على الطريق الدولي، من خلال فرق الطوارئ وسيارات مجلس المدينة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح، في بيان صحفي، أن العمل متواصل علي مدار الـ 48 ساعة الماضية، لضمان سرعة رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، بمعدات شفط المياه من الطريق الدولي وأحياء الزهور والشروق بالكيلو 4 و7، وعلم الروم، والريفية، والردود علي شكاوي المواطنين، ضمن جهود المدينة، لسرعة إزالة مياه الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف "جاب الله"، إلى أن جهود رجال إدارة تحسين البيئة، مستمرة في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، في نطاق المركز، علي مدار اليوم، مع رفع حالة الاستعداد، تحسبا لتقلبات الطقس، طبقا لبيانات الأرصاد الجوية.

وأوضح رئيس المدينة، أن غرفة عمليات المجلس، تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 / 0464935266