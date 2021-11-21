مصرع سائق على يد ابنه نتيجة الخلافات على السفر في أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

لقى شخص بمركز أبنوب مصرعه بطلق ناري، على يد نجله بسبب خلاف علي السفر إلى إيطاليا، وكان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة شارع العمدة بأبنوب، يفيد بوجود جثة لقتيل بالشارع بمدينة أبنوب، نتيجة اطلاق النار عليه من قبل ابنه.

انتقل على الفور المقدم أحمد عبد المالك رئيس المباحث ومعاونو المباحث، إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتبين وجود "جثة"أ . ر" 58 سنة، سائق بسبب خلاف حول مطالبة الابن بالسفر إلى إيطاليا مرة أخرى بعد ترحيله منها منذ شهور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.