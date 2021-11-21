اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 08:10 م
أكرم القصاص
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مصرع أكثر من ألفى شخص بسبب حوادث المرور خلال 9 أشهر فى الجزائر

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:05 م
مصرع أكثر من ألفى شخص بسبب حوادث المرور خلال 9 أشهر فى الجزائر الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الجزائر تسجيل أكثر من 5 آلاف حادث مروري تسبب في مقتل أكثر من ألفي شخص خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري.


وأوضحت وحدات الدرك الوطني بالجزائر (قوة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع)- في بيان، اليوم الأحد- أنها سجلت، خلال 9 أشهر، 5 آلاف و597 حادثا مروريا أسفر عن مقتل 2063 شخصا، وإصابة 2871 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.


وأضافت أن معظم هذه الحوادث سببها العامل البشري بنسبة ٨٥ بالمائة من خلال الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير بين المركبات.


وأشارت إلى أن هناك آليات مقترحة لتخفيف نسبة هذه الحوادث مثل تشديد آليات الرقابة على نشاطات نقل المسافرين والبضائع ومدراس تعليم القيادة، وكذا الدورات التدريبية الموجهة لمتعلمي القيادة، فضلا عن تشديد العقوبات بالنسبة لحوادث المرور في حالة العودة والتكرار، ومضاعفتها في حال ارتكابها من طرف سائقي مركبات نقل المسافرين والبضائع، إضافة إلى تحسين البنية التحتية الخاصة بشبكات الطرقات.


الجزائر

حوادث المرور بالجزائر

وحدات الدرك الوطني بالجزائر

وزارة الدفاع الجزائرية

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