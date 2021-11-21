مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان تحول الحلم إلى حقيقة

أسوان – صلاح المسن

تأتي مبادرة حياة كريمة ، في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، التى أطلقها رئيس الجمهورية، ولتجسد البعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية، التي ترعاها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية.

وتعمل "حياة كريمة" على تنمية الريف المصرى من خلال تطوير وتحسين مستوى الخدمات فى المجتمعات الريفية.

ومن المستهدف أن تحدث مبادرة حياة كريمة قفزة نوعية في الأوضاع المعيشية لسكان الريف، حيث يستفيد منه 58% من سكان مصر، ويغطي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وكذا البنية الأساسية والعمرانية، في إطار رؤية تنموية متكاملة،

ويواصل "اليوم السابع" متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) بقرى أسوان أولا بأول بمختلف المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية، والتي تشهد دفع معدلات العمل ورفع نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات والمشكلات وضمان الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة.

ففى قرية المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو والتي شهدت إنجازات كبيرة في الموقف التنفيذي بمشروعات التطوير الجارية ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة المنشية شرق الإبتدائية بنسبة تنفيذ 100% ومن المقرر استقبال الطلاب فيها مطلع الشهر المقبل، مشروع إنشاء المجمع الخدمى ومدرسة المنشية الجديدة الثانوية والذى بلغت نسبة التنفيذ فيهما إلى 80% ، وتنفيذ مشروع إنشاء كوبرى الترعة الشرقيه الذى يربط القرية الرئيسيه بتوابعها ويوفر طريق بديل للسيارات والمارة مع رفع كفاءة الكوبرى القديم، ومشروع إنشاء مركز شباب السلسلة على مساحة ألف و125 م2 وهو عبارة عن مبنى إدارى وملعب خماسى وسورمحيط ومن المقرر الإنتهاء منه وتسليمه مطلع العام القادم .

والأعمال الجارية بمشروع إنشاء المجمع الزراعى ونقطة الإسعاف والتي تبلغ مساحتها 250 م2 ، مشروعات التطوير في أقرب وقت وتحويل الحلم إلى حقيقة واقعية تساهم فى تحسين الظروف الإقتصادية وتوفير حياة كريمة لـ 30 ألف نسمة تمثل تعداد أهالى القرية بمختلف النجوع والقرى التابعة لها بإجمالى 21 تابع.

وفي مركز إدفو شمال محافظة أسوان فإن نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الكلح شرق التابعة لمركز إدفو والتي تخدم نحو 26 ألف و 651 ألف نسمة ويتبعها 27 تابع ما بين قرية وعزبة ونجع.

وتشمل الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 40 % ، بجانب مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 20 % ، ومشروع إنشاء مراكز شباب الشيخ على ، وأبو عرفة ، والشهيد صلاح نصر ، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بإجمالى 9 فصول وبنسبة تنفيذ 40%.

ومشروع محطة المعالجة الثلاثية بالكلح شرق حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الخرسانية بالمحطة 85 %، وجار العمل في خط الطرد بطول 4 كيلو متر، فيما تم الانتهاء من محطة الرفع بنجع الشهيد على إسماعيل بالكيال، بينما جار العمل في مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 1.5 كيلو متر من عزبة شحات أبو القاسم وحتى المفالسة.

وفي مركزنصر النوبة تتوالى الإنجازات وتنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية مع الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية الموضوعة لنهو كافة المشروعات، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى حالات تقصير من المقاولين أو الشركات لترى هذه المشروعات النور في أقرب وقت ممكن، وبالتالي تحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل، ففي قرية أبو سمبل التابعة لمركز نصر النوبة وتخدم 24 ألفا و 870 نسمة من أهالى هذه القرية وتوابعها.

فمشروع مجمع خدمات المصالح الحكومية تم إنجازه بنسبة تنفيذ 40 % ، بجانب مشروع مجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 45 % ، فيما جار العمل في أعمال الشبكات لمشروع الصرف الصحى بقريتى قسطل وتوماس وعافية، حيث تم تنفيذ 8 كيلو متر من إجمالي 20 كيلو متر، وبالتوازى جارى العمل في مشروع إنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب توشكى غرب بنسبة تنفيذ 45 % ، بينما تم الإنتهاء من مشروع تطوير مدرسة أبو سمبل شرق الإبتدائية ، وهو الذى يتواكب مع إستكمال أعمال الإحلال والتوسعة للمدرسة والتي تضم دور أرضى و 2 دور علوى بواقع 9 فصول.

جدير بالذكر أنه تشهد 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و315 ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة بمحافظة أسوان معدلات تنفيذ عالية بمشروعات حياة كريمة والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة وخاصة في قطاعات المرافق العامة والخدمات الأساسية تحت اشراف ميداني علي أرض الواقع من قبل مسؤولي القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة وإجمالى المشروعات المنفذة بمحافظة أسوان حوالي 722 مشروع وبتكلفة 14 مليار و69 مليون جنيه.

والمشروعات في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف والكهرباء والغاز الطبيعي ورصف الطرق وإنشاء الكباري والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومراكز للشباب والرياضة والمشروعات الصحية