مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة شرق نابلس والخليل

كتب أحمد جمعة

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأحد، عددا من مركبات المواطنين بالحجارة شرق الخليل، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن مستوطنين مدججين بالسلاح من مستوطنتي "كريات أربع" و"خارصينا" المقامتان عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق الالتفافي 60 قرب منطقتي البقعة والبويرة ودوار بيت عينون، وحطموا زجاج عدد منها، والحقوا أضرارا جسيمة بها.

يشار إلى أنه تم رصد دعوات من قبل المستوطنين الإسرائيليين للانتشار على الطرقات بين المدن الفلسطينية، لاستهداف ممتلكات الفلسطينيين وإغلاق الطرق أمامهم.

في ذات السياق، هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية لوكالة الأنباء الفلسطينية غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين تتمركز قرب حاجز زعترة رشقت مركبات المواطنين بالحجارة.

وأضاف أن دعوات من قبل المستوطنين الإسرائيليين تم رصدها تدعو إلى الانتشار على الطرقات بين المدن الفلسطينية لاستهداف ممتلكات كل فلسطيني وإغلاق الطرق أمامهم.