مستخلص حبوب البن الأخضر أفضل المكملات لإنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

أكدت دراسات علمية عديدة فوائد مستخلص حبوب البن الأخضر لإنقاص الوزن، وهو يحتوي على مادة الكافيين تمامًا مثل حبوب البن العادية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد مستخلص حبوب البن الأخضر لإنقاص الوزن، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

يحتوى مستخلص حبوب البن الأخضر على منبه يرتبط بفقدان الوزن ويحتوي على مستويات عالية من حمض الكلوروجينيك، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يتوقع الباحثون أن مادة البوليفينول المضادة للأكسدة قد تعزز فقدان الوزن.

ويتم تحقيق ذلك عن طريق تقليل امتصاص الدهون والجلوكوز في الأمعاء وخفض مستويات الأنسولين لتحسين وظيفة التمثيل الغذائي.

ويوجد مستخلص القهوة الخضراء (GCE) في البن الأخضر أو ​​الخام كما يوجد أيضًا في القهوة المحمصة، ولكن يتم تدمير جزء كبير من GCE أثناء عملية التحميص.

تم العثور على بعض مكونات GCE ، مثل حمض الكلوروجينيك (CGA) في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات.

نظرت إحدى الدراسات المنشورة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب في مستخلص البن الأخضر على أنه حل لفقدان الوزن.

ولاحظت الدراسة: "هناك أيضًا دليل على أن بعض الفينولات الغذائية، بما في ذلك مستخلص البن GCE ، قد تعدل امتصاص الجلوكوز المعوي بعدة طرق.

-يبدو أن الأدلة من التجارب تشير إلى أن تناول GCE يمكن أن يعزز فقدان الوزن.

ويعتقد العلماء أن المستويات العالية من أحماض الكلوروجينيك في مستخلص حبوب البن الخضراء هي المفتاح لتأثيراته على فقدان الوزن.

ذكرت إحدى المراجعات أن حمض الكلوروجينيك قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل طفرات الأنسولين عن طريق تقليل امتصاص الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي.

من المعروف أيضًا أن أحماض الكلوروجينيك تعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون، وخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ، وتحسن مستويات الهرمونات المرتبطة بالسمنة.

من المهم استشارة طبيبك العام قبل الشروع في تناول مكملات جديدة لفقدان الوزن تشمل المكملات الغذائية المحتملة الأخرى التي يمكن أن تعزز فقدان الوزن ما يلي:

-اليود

-فيتامين د

-الألياف

-الحديد