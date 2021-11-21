محكمة جنايات فوة تقضى بحبس متهمين فى أحداث قرية أبو مندور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" فى كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد أمين الميدانى، وبحضور فيلوباتير ناصر حنا، وكيل النيابة، حضوريًا بالسجن 3 أعوام للمتهم الرئيسى فى الأحداث التى شهدتها قرية أبو مندور التابعة لمركز دسوق، وعامًا واحدًا مع النفاذ لـ 4 متهمين، وعامًا واحدًا مع الإيقاف لمتهمين أثنين، وذلك لشروعهم فى قتل 3 أشقاء، بالقرية، مستخدمين أسلحة "بيضاء" فى الواقعة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وذلك فى أحداث القضية رقم 4629 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1193 لسنة 2020 كلى كفر الشيخ.

تعود الأحداث إلى يوم 2 مارس 2020، عندما شرع 7 متهمين فى قتل 3 أشقاء وهم "بدر.م.ع"، وشقيقيه "حازم"، و"السيد"، فى مشاجرة، أسفرت عن إصابة الأشقاء، إثر خلافات بينهم داخل قرية أبومندور، التابعة لمركز دسوق، فيما فشلت كل سبل محاولات الصلح فيما بينهم.

وشهدت وقائع القضية اتهام: "أحمد.ا.ا"، الصادر بحقه السجن 3 سنوات، والـ6 الآخرين "فتحي.ا.إ.ا"، 46 سنة، عامل، و"شتا.ا.إ.ا"، 23 سنة، بائع متجول، و"محمد.أ.ق.ا"، و"أسامة.ا.ق.ا"، الصادر بحقهم السجن سنة، و"محمد.ا.إ.ا.ا"، 34 سنة، عامل، و"أشرف.ق.ع.ع.ا"، 53 سنة، الصادر بحقهما الحبس عام مع إيقاف التنفيذ.

وثبت من تقرير الطب الشرعى، أنه يوجد إعاقة لأحد المجنى عليهم فى أحداث القضية يدعى بدر محمد على حسن، فى نهاية حركة ثنى أصابع اليد اليسرى، وضعف بتكوين قبضة اليد الحرصية مع ضعف الإحساس مقابل أصبعى الخنصر، والبنصر باليد اليسرى، وإعاقة بنهاية حركتى ثنى، وفرد الرسغ الأيسر، ما يعد عاهة مستديمة تقدر بحوالى 15%.