اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه بطريق الكورنيش.. لايف وصور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:24 م
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه بطريق الكورنيش.. لايف وصور محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه
الإسكندرية أسماء على بدر

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من منطقة كورنيش الإسكندرية لرصد أعمال تصريف المياه التى تقوم بها المحافظة وشركة مياه الشرب والصرق الصحى.

ورصد اليوم السابع تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال الانتهاء من تصريف معظم تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بمنطقة الكورنيش.

وأكد محافظ الإسكندرية على تواجد سيارات شفط المياه لشفط كميات المياه الموجودة بالشوارع، مشيرا إلى أن حركة سير السيارات بطريقة الكورنيش تسير بطريقة سلسلة بعد رفع كميات المياه.

وأوضح المحافظ أنه تواجد مساء أمس بشارع مصطفى كامل، حيث تراكمت كميات كبيرة جدًا من مياه الأمطار نتيجة لتعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة دون توقف، مؤكدًا أنه تم كسح جزء كبير من مياه الأمطار من شارع مصطفى كامل، بالإضافة إلى تحقيق سيولة للحركة المرورية بالشارع.

 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (1)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (2)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (3)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (4)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (5)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (6)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (7)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (8)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (9)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (10)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (11)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (12)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (13)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه 

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه (14)
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف المياه

 


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