محافظ أسيوط : رصف 17 شارع بمنطقة نزلة عبد اللاه بحى شرق

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جارى استكمال أعمال الرصف وإعادة التأهيل لعدد من الشوارع بنطاق حى شرق مدينة أسيوط حيث يجرى حاليًا رصف 17 شارع بمنطقة نزلة عبداللاه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2021/2022 لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات تحسين ورفع كفاءة الطرق التى تساهم فى عمليات التنمية ويجرى تنفيذها بمختلف مراكز وقرى المحافظة وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وشدد على التواجد الميدانى لرؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الدورية لهذه المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة وذلك فى إطار اهتمام الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحسين شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى الخدمات المختلفة ضمن رؤية مصر 2030.

ووجه محافظ أسيوط بتضافر الجهود لتنفيذ الخطط الموضوعة مسبقًا بكافة القطاعات الخدمية وخاصة قطاع الرصف والعمل على تحسين حالة الطرق لتسهيل النقل والانتقال والتنسيق بين الأحياء والمراكز ووحدة الرصف والإسراع فى تنفيذ الأعمال لإنهائها طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة حتى يشعر المواطنين بتحسن ملموس مما يوفر حياة كريمة وآمنة لهم وتغيير واقعهم إلى الأفضل والتيسير عليهم أثناء حركة تنقلهم بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.

من جانبه أوضح أيمن محروس رئيس حى شرق إنه بناءاً على تكليفات محافظ أسيوط بتنفيذ الخطة الموضوعة للرصف ورفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين جارى رصف 17 شارع بمنطقة نزلة عبداللاه بنطاق الحى ضمن الخطة الاستثمارية للحى للعام المالى الحالى 2021/2022 حيث تم توجيه كافة المعدات الخاصة بالرصف بعد تمهيد التربة وتسويتها من المخلفات والأتربة ورفع كافة المخلفات التى تتنتج عن عملية التمهيد منوها أن أعمال الرصف مستمرة وفقًا لخطة الرصف المعتمدة ضمن الخطة الاستثمارية وفى المواقيت المحددة وخاصة مع توافر الاعتمادات المالية لها على أن يتم استكمال باقى الخطة تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لتحقيق التنمية المستدامة.