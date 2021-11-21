محافظ أسوان: استبعاد أى جمعية تحاول استغلال أزمة السيول

أسوان - عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه ليس هناك أمامنا رفاهية من الوقت حيث أننا نعمل بكل قوة لسرعة تخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة من السيول التى تعرضت لها المحافظة منذ أسبوع.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم استبعاد بعض الجمعيات من المشهد لأنه لا مجال أمام أى جمعية أو مؤسسة مجتمع مدنى تحاول استغلال هذه الأزمة لتحقيق أغراض خاصة أو تسعى وراء الشو الإعلامى وجمع التبرعات.

وأكد اللواء عطية محافظ أسوان، فى لقائه مع وفد حزب مستقبل وطن والذى وصل لأسوان على رأس قافلة تضم 40 حافلة من المساعدات والتجهيزات المنزلية حيث ضم الوفد رئيسى لجان حقوق الإنسان، والطاقة بمجلس النواب طارق رضوان، و حسام عوض الله، بجانب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن الحزب.

وكشف محافظ أسوان عن أنه لمواجهة تداعيات السيول فقد تم إعطاء الأولوية لسرعة إيواء الأسر المتضررة من خلال تجهيز الوحدات السكنية بحى السلام فى وقت قياسى، بالإضافة إلى توزيع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى على 14 قرية ومنطقة متضررة بعد عرض تدخلهم سواء بالمساعدات العينية أو بإعادة إنشاء المنازل التى شهدت انهيار كلى باستثناء المنازل الواقعة فى مخرات السيول أو التى صدر لها قرارات إزالة بسبب تعدى أصحاب على أراضى الدولة.

وأكد، أن المحافظة لا تتعامل مباشرة مع قوافل المساعدات التى وصلت من صندوق تحيا مصر ومؤسسة حياة كريمة، أو الأحزاب السياسة والمجتمع المدنى ولكن التعامل يتم من خلال الجمعيات الأهلية وبإشراف من مديرية التضامن الإجتماعى، وبمتابعة من اللجنة الإشرافية على جهود احتواء تداعيات السيول.