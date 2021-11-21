اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظة القدس تحمل الاحتلال الإسرائيلى مسؤولية الاحتقان بالمدينة المقدسة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:10 م
محافظة القدس تحمل الاحتلال الإسرائيلى مسؤولية الاحتقان بالمدينة المقدسة القدس - أرشيفية
أ ش أ

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حمّلت محافظة القدس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يحدث من استهداف للقدس ومقدساتها؛ وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك.


وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الأحد - أن الاحتلال هو الوحيد الذي يتحمل كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان، وما تسير إليه الأمور في المدينة بفعل الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وفرض الضرائب الظالمة والتضييق على حياة المقدسيين بالاعتقال والإغلاق، إضافة إلى سياسة الهدم والتهجير القسري لأحياء مقدسية كاملة.


ودعت أبناء فلسطين وبشكل خاص في مدينة القدس إلى ضرورة الوحدة ولملمة الصفوف دفاعاً عن المدينة ومواجهة المخططات العنصرية الإسرائيلية الهادفة إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.


وأشارت المحافظة - في بيانها - إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمر وبشكل خاص مدينة القدس بأوضاع خطيرة، تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، ومنعه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ويترافق مع ذلك استهداف القيادة السياسية الفلسطينية بشكل ممنهج، وبشكل خاص استهداف القيادات الوطنية في مدينة القدس، حيث القرارات الجائرة بالإبعاد والحصار والاستهداف اليومي.


القدس

محافظة القدس

الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

فلسطين وإسرائيل

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