مجلة أمريكية: الصين تنشر قاذفة قنابل متطورة لتحلق على مقربة من حدود الهند

يأتى ذلك في أعقاب تقارير نُشرت في سبتمبر الماضي تحدثت عن إعادة نشر الصين لقاذفات "إتش-6" على قواعد جوية على مقربة من الحدود تحت قيادة الجبهة الغربية لـ"جيش التحرير الشعبي الصيني".

ورأت المجلة الأمريكية المعنية بالشئون العسكرية أن الصور المعلنة أخيراً تزامنت مع الاحتفال بالعيد السنوي الـ72 لسلاح الجو الصيني، مشيرة إلى أن القاذفة كانت مزودة بصواريخ قصيرة المدى من طراز YJ-63.

المعروف أن القاذفة "إتش-6" الصينية يمكن تزويدها بصواريخ كروز ذات مدى أطول طراز CJ-20، وهي صواريخ قادرة على استهداف مواقع بعيدة للغاية داخل عمق الأقاليم الهندية.

وتعتبر القاذفة "إتش-6" واحدة من عتاد حربي متعدد ومتطور نشرته الصين بالقرب من الهند منذ منتصف العام الماضي 2020، جراء تصاعد التوتر في إقليم لاداخ، في أعقاب تراشقات واشتباكات جرت بين الجانبين في يونيو 2020 تكبدت فيها القوات الهندية خسائر زادت على 150 بين قتلى وجرحى. وإثر ذلك، سعى البلدان المضي قدما في تبني تدابير لتخفيف حدة التوتر بينهما.