مباحث الأموال العامة تسقط عصابات تجميع مدخرات المصريين بالخارج

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله قيام (إحدى السيدات وزوجها ، "يعمل بإحدى الدول " - مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق يتمثل فى قيام الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" والإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهم مقابل البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب زوجته عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصرى "وهو مايعرف بنظام المقاصة".. حيث تقوم بإستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "متواجد حالياً بإحدى الدول"، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (3٫000٫000) – مليون جنيه مصرى .

وفي ذات السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية "لها معلومات جنائية") بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامها بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك أو بيعها لراغبى الحصول علها مستفيداً من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندى 250 ألف جنيه.

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف ، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك أو بيعها لراغبى الحصول عليها مستفيداً من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها للمبلغين.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ، والإستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول ، وتمكن خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه ، بحوزته ("هاتف محمول" وبفحص الهاتف تبين أنه يحتوى على محادثات نصية عبر تطبيق "واتس آب" بينه وبين راغبى السفر للخارج ، وصور جوازات السفر وتأشيرات بأسماء أشخاص مختلفة) ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.