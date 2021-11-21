ليبيا والنيجر يتوصلان لصيغة توافقية بشأن تنظيم اليد العاملة بين البلدين

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توصلت وزارة العمل والتأهيل الليبية، إلى صيغة توافقية مع الحكومة النيجرية، لمذكرة تفاهم بين الجانبيْن بشأن تنظيم استجلاب اليد العاملة بين البلدين.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد، أن المفاوضات التي استمرت ثلاثة أيام بين الجانبين في العاصمة النيجرية نيامي توصلت إلى صيغة نهائية موحدة لمذكرة تفاهم بين الجانبيْن؛ تمهيدًا للتوقيع عليها في أقرب الآجال، بعد إتمام الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص، كما تم الاتفاق على خطة عمل لتفعيلها بعد توقيعها.

وقال وكيل وزارة العمل والتأهيل لشئون الاستخدام علي الهادي ضو، أن وفدًا برئاسته توجه اليومين إلى جمهورية النيجر لعقد اجتماع مع مختصي وزارة التشغيل والعمل والحماية الإجتماعية بجمهورية النيجر، لمناقشة مذكرة التفاهم بخصوص التعاون في مجال استخدام اليد العاملة بين البلدين وفق القوانين واللوائح المنظمة، معربًا عن دعمه وشكره لجهود الفريقين في التوصل لصيغة واحدة بين ليبيا والنيجر بشأن مذكرة التفاهم، ويأمل بالتوقيع عليها مع وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا في القريب العاجل.

وأوضح أن الشعب الليبي والنيجيري تربطهم علاقات تاريخية أخوية، مؤكدًا أن المذكرة ستخدم وتحفظ حقوق الشعبين الصديقين وتساهم في تنظيم تنقّل اليد العاملة بصورة نظامية بعيدًا عن ظاهرة الهجرة غير القانونية.