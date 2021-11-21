لشركات الاتصالات.. 3 خدمات يمكنك إنجازها "أون لاين" من تطبيق My NTRA

كتبت هبة السيد

استحوذت خدمات الأفراد بتطبيق My NTRA على الجانب الأكبر من الاهتمام، ولكن يتضمن التطبيق قسما لخدمات الشركات والذي يمكن من خلاله إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصاريح، وهي

1- خدمات أجهزة ومعدات الاتصالات

وتشمل تقديم طلب اعتماد نوع لجهاز اتصالات جديد وهي خطوة إلزامية عند استيراد أو تصنيع أو تجميع الأجهزة التي تحتوى على عنصر اتصالات.

2- خدمات تصاريح الاستيراد

ويمكن للمستوردين من خلالها الحصول على ترخيص الاستيراد للشركات المستوردة لأجهزة الاتصالات بغرض الإتجار لأول مرة وقبل قيام الشركة طالبة التصريح بالاستيراد من الخارج، كما يمكنهم تجديد التراخيص وتعديل بيانات الشركة أو عمل أي إضافة للتصاريح.

3- خدمات تجميع وتصنيع الأجهزة

ويشمل إصدار وتجديد وتعديل تصاريح تجميع أو تصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات قبل تسويقها أو تداولها داخل جمهورية مصر العربية.

وللاستفادة من كافة الخدمات التفاعلية للتطبيق، يتطلب من المستخدم التسجيل من خلال تقديم البيانات الصحيحة المتمثلة في رقم الهاتف المحمول والرقم القومي الخاص به، ويمكن تحميل تطبيق My NTRA لمستخدمي أنظمة تشغيلAndroid من خلال المتجر الالكتروني Play Store ولأنظمة تشغيل iOS من خلال المتجر الالكتروني App Store، ويدعم التطبيق اللغتين العربية والانجليزية وفقًا لإعدادات اللغة بالهاتف المحمول.

يأتي هذا التطبيق في نتاج لما رصده جهاز تنظيم الاتصالات من شكاوى واحتياجات المستخدمين بالسوق المصري، ويعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تيسير طرق الحصول خدمات الاتصالات وتعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.