اليوم السابع
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كيف قضت وزارة البيئة على التلوث الصناعى بالعاشر من رمضان؟ اعرف التفاصيل

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:00 ص
كيف قضت وزارة البيئة على التلوث الصناعى بالعاشر من رمضان؟ اعرف التفاصيل أكبر بحيرة صناعية بالعاشر من رمضان
كتبت ـ منال العيسوى

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تتصدر قضية التلوث الصناعى لماء النيل اهتمامات الدولة منذ سنوات، باعتبارها أحد القضايا الحيوية التى يتم العمل على حلها، وفى ظل قيادة حاسمة، وقادرة على اتخاذ القرار، نجحت وزارة البيئة  من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية  فى القضاء على التلوث الناجم عن مصانع مدينة العاشر من رمضان بإنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعى.
 
ويرصد هذا التفاصيل 14 معلومة عن المشروع وفائدته وتكلفته ومراحل تنفيذه: 
 
1. نجحت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى عمل توسعات بمحطة المعالجة الميكانيكية،.
2. تتم المعالجة الثانوية والثلاثية بطاقة 286 ألف3/يوم.
3. تعد محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بطاقة 100ألف م3/يوم.
4. المشروع نفذته شركة النصر العامة للمبانى والإنشاءات "إيجيكو"، بقيمة تعاقدية 600 مليون جنيه.
5. تم تنفيذ المشروع بهدف معالجة مياه الصرف الصناعى المعالجة ثنائيا، ونقلها إلى مصرف بلبيس.
6. كما يتم المعالجة الثلاثية للمياه لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء  والحدائق والغابات الشجرية .
7. محطة معالجة الصرف الصناعى تصل الى طاقة إجمالية 100ألف م3/يوم.
8. تم تنفيذ 2 بركة أكسدة مهواة بطاقة 190 ألف م3/يوم، إضافة لبركة رقم3 بطاقة100الف م3/يوم، على مساحة 120فدان من أجل استيعاب مياه الصرف الصحى للمناطق الصناعية الثقيلة.
9. تم إنشاء محطة المعالجة الميكانيكية للعمل بطاقة 286ألف م3/يوم.
10. تم تنفيذ شبكات الصرف الصحي بطول 712.23 كم.
11. تم تنفيذ شبكة ري بمياه الصرف المعالجة الحي الخامس عشر بقيمة 8.7مليون جنيه بأطوال شبكة في حدود 8كم/ط.
12. وإنشاء شبكة ري بمياه الصرف المعالجة الحي الثالث عشر بقيمة 14.6 مليون جنيه بأطوال شبكة في حدود 12كم/ط /.
13. تم أيضا مشروع فصل الصرف الصناعي عن الآدمي داخل الكتلة السكانية.
14. وتم انشاء محطة الرفع وخطى الصرف الرئيسية الى مصرف بلبيس.
 
محطة الصرف الصناعى
محطة الصرف الصناعى

بحيرة صناعية
بحيرة صناعية
 
جدير بالذكر، أن مدينة  العاشر من رمضان أكبر المدن الصناعية فى مصر، وتضم أكثر من 4 آلاف مصنع يعملون فى الصناعات الثقيلة التى تتصدر المصادر الملوثة للبيئة، خاصة الصناعات التى ينجم عن عملية الصناعة فيها أصباغ وأحبار وملوثات كيماوية ومواد بيتروكيماوية، وتعددت أنواع المخلفات الصناعية،  التى تضخها المصانع ، والقدرة الاستيعابية للصرف كانت لا تستوعب هذا الحجم من المخلفات،  حتى تم إنشاء محطة المعالجة وعمل بنية تحتية خاصة بها لتستوعب كل الكميات، وبعد معالجتها اصبحت نقية حيث يتم الاستفادة منها فى رى المساحات الخضراء والغابات الشجرية والحدائق.
 
 

البيئة

التلوث الصناعى

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محطة معالجة

العاشر من رمضان

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