كيف تعاملت جامعة دمنهور مع الدراسة أون لاين بعد موجة الطقس السيئ؟.. لايف

البحيرة - ناصر جودة

قرر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور اليوم الأحد، تعليق المحاضرات بكافة الكليات المختلفة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وتوقع سقوط الأمطار الغزيرة على مختلف أنحاء محافظة البحيرة.

جامعة دمنهور لم تكتف بتعليق الدراسة فقط انتظارا لتحسن حالة الطقس بل أطلقت نظام التعليم عن بعد "أون لاين" حرصا على مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية.

عدسة اليوم السابع رصدت تفعيل نظام التدريس داخل جامعة دمنهور بنظام "أون لاين" بالتزامن مع تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.

من جانبه أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور انتظام سير العملية التعليمية بجميع الكليات بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة خلال الساعات الماضية، مضيفا أنه تم تفعيل نظام التعليم عن بعد حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر سقوط الأمطار والتقلبات الجوية.

وأوضح رئيس جامعة دمنهور أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة لمواجهة أثار الأمطار الغزيرة ومنع تأثيرها على منشأت الجامعة وكذلك للتخلص من تراكمات الأمطار بشكل فورى.

وكان الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور قد قرر تعطيل الدراسة منذ أمس السبت وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية سوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات والاطقم الفنية وفقًا لاحتياجات العمل.