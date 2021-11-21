كوريا الجنوبية تستضيف اجتماع الأمم المتحدة الوزارى لحفظ السلام

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تستضيف كوريا الجنوبية اجتماع الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام في السابع والثامن من شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفقا لمصادر دبلوماسية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الأحد، بأن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد تقوم بأول زيارة لها إلى كوريا الجنوبية الشهر المقبل لحضور اجتماع وزاري لدول للأمم المتحدة حول عمليات حفظ السلام.

وتعد زيارة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ثالث زيارة يقوم بها مسئول كبير تحت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى العاصمة الكورية الجنوبية، ففي مارس الماضي قام وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن بزيارة سول لعقد اجتماع مشترك مع نظيريهما في كوريا الجنوبية.