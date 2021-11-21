كلية الهندسة بجامعة الفيوم تحتفل بيوم التميز لعام 2021

الفيوم رباب الجالى

شهد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات احتفالية كلية الهندسة بيوم التميز لعام 2021 بحضور الدكتور محمد فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شريف العطار، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد أبو النور، القائم بأعمال عميد كلية التربية، والسادة وكلاء كلية الهندسة، ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الاحد الموافق 21 /11 / 2021 بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، على تميز كلية الهندسة، بما تضمه من قامات أكاديمية وبحثية متميزة فى الكثير من الأعمال سواء داخل جامعة الفيوم أو خارجها.

وأشاد بحرص كلية الهندسة على تنظيم احتفالية يوم التميز سنويًّا، لتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بهدف تشجيعهم على الاسمرار والعطاء المتميز.

كما أشار الدكتور محمد فاروق، أن التكريم وقود النجاح والاستمرار فى التفوق، ولذلك تحرص جامعة الفيوم وكلية الهندسة على تكريم المتميزين، لما يبذلونه من إخلاص يسهم فى الارتقاء بخدمات الكلية، كما وجه تحية تقدير لأسر الطلاب المتميزين بكلية الهندسة الذين قدموا كل أوجه العون والدعم لأولادهم لتحقيق النجاح والتفوق.

وتابع شريف العطار، أن يوم التميز بكلية الهندسة، من الأيام المشهودة لتكريم المتميزين من أبناء الكلية، والذين مثالًا وقدوة فى العلم والخلق، مؤكدًا أن كلية الهندسة تحرص على تكريم المنتسبين إليها، والمتميزين منهم.

وأشار إلى أن تكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يرجع إلى حرصهم على تخريج طلاب قادرين على المنافسة فى سوق العمل، وكذلك الطلاب المتفوقين، لتشجيعهم وتقدير ذويهم، بالإضافة إلى تكريم العاملين، لما يبذلونه من إخلاص وانتماء لخدمة كلية الهندسة.

شملت فعاليات الاحتفالية تكريم الدكتور محمد سعيد ابو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبرى، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأ.د شريف العطار، القائم بأعمال عيد كلية الهندسة.

كما تم تكريم ذ الوكلاء ورؤساء الاقسام السابقين لكلية الهندسة والذين تم ترقيتهم لدرجة استاذ وأستاذ مساعد واعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش وتكريم الخريجين من دفعة 1996 / 1997، وتكريم علماء الكلية الحاصلين على لقب عالم للعام الثانى على التوالى ضمن قائمة علماء جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2021.

كما تم تكريم العاملين المتميزين بالكلية والعاملين الذين بلغوا سن المعاش، وأسماء العاملين الذين توفاهم الله خلال العام الحالى، بالإضافة إلى تكريم الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة وأوائل دفعة 2020 /2021.