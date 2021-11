كر وفر بين الشرطة البلجيكية ومحتجين ضد إجراءات كورونا وسط بروكسل.. فيديو

ذكرت مصادر إعلامية أن الشرطة البلجيكية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين فى بروكسل، فيما أقدم المتظاهرون على نصب الحواجز والمتاريس لقطع الطرق، وبحسب الشرطة المحلية: "خرج نحو 35 ألف متظاهر إلى شوارع بروكسل، وفى مرحلة ما، أغلقت القوات الأمنية الطريق بوجه المتظاهرين، وحاول المتظاهرون اقتحام المكان وراحوا يرشقون الشرطة بالحجارة والعصى".

HAPPENING: Unrest erupts during protest against COVID mandates in Brussels, Belgium



pic.twitter.com/eM41PHBpoM