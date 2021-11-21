كر وفر بين الشرطة البلجيكية ومحتجين ضد إجراءات كورونا وسط بروكسل.. فيديو

كتب محمد جمال

ذكرت مصادر إعلامية أن الشرطة البلجيكية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين فى بروكسل، فيما أقدم المتظاهرون على نصب الحواجز والمتاريس لقطع الطرق، وبحسب الشرطة المحلية: "خرج نحو 35 ألف متظاهر إلى شوارع بروكسل، وفى مرحلة ما، أغلقت القوات الأمنية الطريق بوجه المتظاهرين، وحاول المتظاهرون اقتحام المكان وراحوا يرشقون الشرطة بالحجارة والعصى".

HAPPENING: Unrest erupts during protest against COVID mandates in Brussels, Belgium



pic.twitter.com/eM41PHBpoM — Election Wizard (@ElectionWiz) November 21, 2021

وأضافت: "ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين معظمهم من الشباب الملثمين قاموا بأعمال الشغب".

واضطرت الشرطة إلى إغلاق عدة شوارع وأنفاق في وسط المدينة فى وقت واحد، الأمر الذى أدى إلى اختناقات مرورية خطيرة فى المدينة.

يذكرأن، أعلنت السلطات في بلجيكا إعطاء فرصة ثلاثة اشهر اعتبارا من يناير 2022 للعاملين بقطاع الصحة بالبلاد والذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للحصول على اللقاح وذلك قبل انقضاء المدة وتسريحهم من العمل في مطلع أبريل 2022.

وذكرت قناة (آر.تي.بي.إف.) الإخبارية البلجيكية اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من مطلع يناير القادم، سيكون أمام طاقم التمريض 3 أشهر للتطعيم بإستثناء الذين لديهم موانع طبية لذلك وخلال هذه الأشهر الثلاثة، يجب اجراء اختبار للموظفين غير المطعمين وفي حالة الرفض، سيتم إعطاؤه تعليقا مؤقتا عم العمل وبعد ذلك سيتحول إلى البطالة المؤقتة.

وأضافت القناة أنه اعتبارا من بداية عام 2022 ، لن يتمكن العاملون في الرعاية الصحية غير الملقحين من الاتصال المباشر بالمريض بعد الآن وسيتم إطلاق حملة توعية جديدة ولن تبدأ المراقبة والعقوبات حتى شهر أبريل المقبل.

وكان وزير الصحة الاتحادي في بلجيكا "فرانك فاندنبروك" قد قدم في وقت سابق مشروع قانون في هذا الاتجاه إلى الحكومة ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل؛ الامر الذي سيؤدي إلى فقدان اعتماد أخصائيي الرعاية الصحية الذين يرفضون التطعيم.