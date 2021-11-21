كر وفر بين الشرطة البلجيكية ومحتجين ضد إجراءات كورونا وسط بروكسل.. فيديو

ذكرت مصادر إعلامية أن الشرطة البلجيكية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين فى بروكسل، فيما أقدم المتظاهرون على نصب الحواجز والمتاريس لقطع الطرق، وبحسب الشرطة المحلية: "خرج نحو 35 ألف متظاهر إلى شوارع بروكسل، وفى مرحلة ما، أغلقت القوات الأمنية الطريق بوجه المتظاهرين، وحاول المتظاهرون اقتحام المكان وراحوا يرشقون الشرطة بالحجارة والعصى".
HAPPENING: Unrest erupts during protest against COVID mandates in Brussels, Belgium— Election Wizard (@ElectionWiz) November 21, 2021
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وأضافت: "ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين معظمهم من الشباب الملثمين قاموا بأعمال الشغب".
واضطرت الشرطة إلى إغلاق عدة شوارع وأنفاق في وسط المدينة فى وقت واحد، الأمر الذى أدى إلى اختناقات مرورية خطيرة فى المدينة.
يذكرأن، أعلنت السلطات في بلجيكا إعطاء فرصة ثلاثة اشهر اعتبارا من يناير 2022 للعاملين بقطاع الصحة بالبلاد والذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للحصول على اللقاح وذلك قبل انقضاء المدة وتسريحهم من العمل في مطلع أبريل 2022.
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