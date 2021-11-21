عميد آداب القاهرة: إعلان نتائج امتحانات الميد تيرم الأسبوع المقبل

كتب ــ محمد صبحى

أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن الكلية أتمت امتحانات الميد تيرم بداية من 15 وحتى 18 نوفمبر الجارى ، موضحا أن الامتحانات تمت بهدوء تام ودون رصد أى مشاكل أو معوقات خلال عقدها، خاصة وأن الكلية كلفت أساتذة الأقسام بالإشراف على لجان الامتحانات دون الاستعانة بأساتذة من خارج الكلية .

وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد الانتهاء من امتحانات الميد تيرم بدأت أعمال التصحيح والرصد وذلك تمهيدا لإعلان النتائج خلال الأسبوع المقبل.

وأكد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن الكلية راعت تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال امتحانات الميد تيرم من حيث الحفاظ على التباعد الاجتماعى وكذلك التشديد على ارتداء الكمامة الطبية ، مشيرا إلى التزام الكلية بقرار مجلس الوزراء بمنع دخول غير المطعمين والحاصلين على لقاح كورونا وتقديم شهادة ثبوت الحصول على اللقاح .