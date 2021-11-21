عمليات بغداد: اعتقال إرهابى وعدد آخر من المتهمين بقضايا مختلفة شمالى شرق البلاد

أ.ش.أ

أعلنت قيادة عمليات بغداد،اليوم الأحد، القبض على إرهابي ومجموعة من المتهمين بعدة قضايا مختلفة في كمين محكم بالعاصمة العراقية بغداد .

وذكرت القيادة في بيان لها حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز"، إن " قوة من لواء المشاة (44) تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين نصب له شمالي شرق بغداد ، كما تمكنت أيضا من اعتقال مجموعة من المتهمين بعدة قضايا أخري"، مؤكدا أنه تم إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإجراء التحقيقات معهم".

يذكر أن القوات العراقية تشدد من إجراءاتها وعملياتها الأمنية؛ خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد، لملاحقة وطرد عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.