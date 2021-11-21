اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"عمرك شفت الخضاضة البلدى".. تصنع من جلد الماعز وتوضع فى الجير (صور)

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:00 ص
"عمرك شفت الخضاضة البلدى".. تصنع من جلد الماعز وتوضع فى الجير (صور)
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من محافظة المنيا، عن واحدة من الصناعات التى أوشكت على الانقراض، رغم أن كثيرا من منازل القرى لا يستطيع الاستغناء عنها، واستخدامها فى فصل اللبن عن السمن وهى الخضاضة البلدى والتى تواجه الخضاضات الحديثة فى صناعة اللبن والسمن بالمنازل.

وقال حمدى رحب، أحد صانعى الخضاضات الفلاحى، إن الخضاضة الفلاحى أو كما يطلق عليها القربة الفلاحى، يتم تصنيعها من جلود الماعز، وتوضع فى الجير لمدة 3 أيام حتى يتساقط الشعر ثم يتم غسلها بالماء والملح لتصبح قربة تستخدمها السيدات فى المنازل لعمل السمن وفصل الألبان.

وأضاف حمدى، أن المهنة تواجه صعوبات كبيرة بسبب ظهور الخضاضات الصناعى، رغم أنها لا تؤدى عمل الخاصة البلدى بإتقان إلا أن هناك الكثير يلجأ لاستخدامها توفيرا للوقت والجهد فى صناعة اللبن داخل المنزل.

وأشار حمدى إلى أن سعر القربة الفلاحى يتراوح بين 10 جنيهات وحتى 30 جنيها، وذلك طبقا لحجم القربة المستخدمة، لافتا إلى أن الجلود يتم الحصول عليها من الجزارين ثم نقوم بتجميع كميات منها ونضعها فى الجير لبعض الوقت حتى نستطيع سلخ الشعر من الجلد ولا نضيف إليها أى شىء سوى الملح للحفاظ عليها .

أما حسن إبراهيم قال إنه بعد استخراج القربة من الجير يتم تنظيفها بشكل جيد بالمياه وإضافة الملح عليها ثم نقوم بربطها من العنق ومن الخلف وتكون جاهزة للاستخدام، خاصة أن استخدامها سهل جدا وتعلق على جريد النخيل.

الخضاضة (1)
 

 

الخضاضة (2)
 

 

الخضاضة (3)
 

 

الخضاضة (4)
 

 

الخضاضة (5)
 

 

الخضاضة (6)
 

 

الخضاضة (7)
 

 


القربة الفلاحى

الخضاضة

تصنيع الالبان

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صورة اليوم.. محلاها عيشة الفلاحة.. سيدة ريفية تطهو الرز المعمر فى فرن فلاحى

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:29 ص

سر تسييح الزبدة الفلاحى لسمنة واستخراج المورتة.. حلقة جديدة من مطبخ رانيا

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 09:15 م

أم آية و4 ستات بيعملوا أحلى عيش فلاحى فى الغربية.. 10 سنين ومكملين.. لايف وصور

الأحد، 14 نوفمبر 2021 05:00 م

ياحلاوة العيش الفلاحى.. قصة كفاح "أم أحمد" أشطر خبازة فى الشرقية.. تسعى مع سيدات قريتها للرزق الحلال ومساعدة أسرهن على تكاليف الحياة.. وتؤكد: بدأت منذ 20 عاما وأستيقظ يوميا قبل بزوغ الفجر لتجهيز العجين

الخميس، 11 نوفمبر 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة