"عمرك شفت الخضاضة البلدى".. تصنع من جلد الماعز وتوضع فى الجير (صور)

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من محافظة المنيا، عن واحدة من الصناعات التى أوشكت على الانقراض، رغم أن كثيرا من منازل القرى لا يستطيع الاستغناء عنها، واستخدامها فى فصل اللبن عن السمن وهى الخضاضة البلدى والتى تواجه الخضاضات الحديثة فى صناعة اللبن والسمن بالمنازل.

وقال حمدى رحب، أحد صانعى الخضاضات الفلاحى، إن الخضاضة الفلاحى أو كما يطلق عليها القربة الفلاحى، يتم تصنيعها من جلود الماعز، وتوضع فى الجير لمدة 3 أيام حتى يتساقط الشعر ثم يتم غسلها بالماء والملح لتصبح قربة تستخدمها السيدات فى المنازل لعمل السمن وفصل الألبان.

وأضاف حمدى، أن المهنة تواجه صعوبات كبيرة بسبب ظهور الخضاضات الصناعى، رغم أنها لا تؤدى عمل الخاصة البلدى بإتقان إلا أن هناك الكثير يلجأ لاستخدامها توفيرا للوقت والجهد فى صناعة اللبن داخل المنزل.

وأشار حمدى إلى أن سعر القربة الفلاحى يتراوح بين 10 جنيهات وحتى 30 جنيها، وذلك طبقا لحجم القربة المستخدمة، لافتا إلى أن الجلود يتم الحصول عليها من الجزارين ثم نقوم بتجميع كميات منها ونضعها فى الجير لبعض الوقت حتى نستطيع سلخ الشعر من الجلد ولا نضيف إليها أى شىء سوى الملح للحفاظ عليها .

أما حسن إبراهيم قال إنه بعد استخراج القربة من الجير يتم تنظيفها بشكل جيد بالمياه وإضافة الملح عليها ثم نقوم بربطها من العنق ومن الخلف وتكون جاهزة للاستخدام، خاصة أن استخدامها سهل جدا وتعلق على جريد النخيل.



























