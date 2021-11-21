طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وجو صحو بالإمارات ‎ومتدل بالكويت

أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع نشرة أحول الطقس في دول الخليج ليوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية فرص لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك. وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة. في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي. كما لايستبعد تكون الضباب على مرتفعات عسير، الباحة ،مكة المكرمة والمدينة المنورة

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناُ.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:28 والمد الثاني عند الساعة 03:39 والجزر الأول عند الساعة 20:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:29 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:36 والمد الثاني عند الساعة 23:35 والجزر الاول عند الساعة 16:26 والجزر الثاني عند الساعة 05:13.

الكويت:

وفى الكويت معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

وفى المساء مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة .