اليوم السابع
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ضبط 4 أشخاص بينهم سيدتان في حالة سكر لوحوا بزجاجة خمر من داخل سيارة بالجيزة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:25 م
ضبط 4 أشخاص بينهم سيدتان في حالة سكر لوحوا بزجاجة خمر من داخل سيارة بالجيزة الأمن - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق سيارة ملاكى "مستأجرة" قيادة "سائق"، ويستقلها (رجل وسيدتان "يحملون جنسية إحدى الدول")، أثناء سيرهم بشارع النيل بمحافظة الجيزة.
 
كانت الأجهزة الأمنية رصدت سيارة ملاكى يقودها سائق ويستقلها 3 أشخاص سيدتان ورجل، وقيام إحدى السيدتين بالخروج من فتحة سقف السيارة والإتيان بحركات استعراضية وبيدها زجاجة مشروب "كحولى"، وتبين أنهم فى حالة "سُكر".
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وفقا لقانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976، فإن المادة الأولى منه تعتبر خمورًا فى تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع آخرى للجدول المذكور.

 

 


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